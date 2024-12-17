Медведев "взорвался" угрозами в адрес Украины после ликвидации генерала Кириллова

Он в который повторил свой пропагандистский тезис о мифических нацистах и пригрозил Украине возмездием.

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев прибег к угрозам в адрес Украины после ликвидации начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Заявление Медведева распространяют российские средства массовой пропаганды.

Заместитель секретаря российского Совбеза назвал ликвидацию генерала "терактом" и "агонией бандеровского режима".

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Медведев сделал циничное и лживое заявление — мол "режим" из последних сил, "осознавая неизбежность своего военного разгрома, наносит трусливые и подлые удары в мирных городах". Заметим, что всем давно и хорошо известно, что на самом деле это традиционная тактика российской армии – наносить удары по гражданским.

Чиновник в который раз повторил свой пропагандистский тезис о мифических нацистах и пригрозил Украине возмездием.

"Попытки запугать наш народ, остановить наступление российской армии, посеять страх обречены. Бандеровских нацистов, включая высшее военно-политическое руководство исчезающей страны, ждет неминуемое возмездие", – заявил Медведев.

Напомним, утром 17 декабря стало известно о взрыве в Москве и ликвидации Кириллова с его помощником. Генерал отдавал приказы о применении химического оружия против ВСУ. На конуне СБУ объявила ему подозрение.

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