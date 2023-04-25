Медведев заявил о "ядерных скрепах" России и в очередной раз прибег к угрозам оружием массового поражения

Один из рупоров российской пропаганды пригрозил, что у Москвы "не дрогнет рука" применить ядерное оружие.

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ядерное оружие имеет значение "скрепы" для государства, и пригрозил "вражеским странам" применением этого вооружения.

Об этом Медведев сказал на российском марафоне для школьников и студентов "Знание" 25 апреля.

"Для существования России как самого большого на планете государства ядерное оружие имеет непреходящее значение. Можно по-разному относиться к ядерному оружию и к оружию вообще. Но тем не менее мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой "скрепы", которая собирает государство", – сказал в выступлении перед молодежью заместитель Совбеза РФ.

Он также заявил о росте перспективы ядерной войны. Медведев попытался внушить молодежи в голову, что проблемы климата – ничто по сравнению с применением ядерного оружия "с проникающей радиацией, то есть ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом".

Политик подчеркнул, что вражеские для страны-агрессора государства не должны недооценивать возможность применения ядерного оружия Москвой, у которой "не дрогнет рука".

"Если в твоих руках есть какое-то оружие – а я как бывший президент знаю, что это такое – ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить", – сказал Медведев.

"Россия может первой применить ядерное оружие, если по нему будет обнаружена агрессия, которая будет угрожать существованию государства", – пригрозил политик.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан убежден, что Россия "никогда" не применит ядерное оружие против Украины, ведь это будет означать "смерть российской экономики, смерть РФ".

Однако заместительница госсекретаря США Венди Шерман в апреле заявила, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО должны оставаться наготове по признакам возможного применения ядерного оружия со стороны президента РФ Владимира Путина в "управляемой" эскалации войны в Украине.

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