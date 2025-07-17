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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Медведев заявил об ударах РФ по Западу: в Кремле отреагировали

Кремль отказывается комментировать заявления соратника Путина об ударах по Западу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев. / © Associated Press

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва должна в полной мере ответить Западу и, при необходимости, нанести превентивные удары. В Кремле заявление отказались комментировать.

Об этом заявил спикер "фюрера" Дмитрий Песков.

Впрочем, по его словам, Медведев был прав, обратив внимание на «конфронтационную атмосферу» в Европе.

На вопрос об этих словах спикер Кремля Дмитрий сказал, что не будет комментировать детали, поскольку он является спикером Владимира Путина, а не Медведева. Однако, подчеркнул он, якобы у экспрезидента есть большой опыт и высказывает собственное мнение.

Заметим, что комментарии Медведева прозвучали через несколько дней после того, как Дональд Трамп продемонстрировал свое изменение позиции по отношению к России и предоставил Кремлю 50-дневный срок для достижения мирного соглашения с Украиной.

Между тем, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил пренебрежительным комментарием на ультиматум от президента США. Якобы РФ на это безразлично.

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