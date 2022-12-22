Медведеву предложили после увеличения призывного возраста в РФ отправить сына на фронт: тот странно отреагировал

Заместитель председателя Совбеза РФ, верный соратник Путина и бывший российский президент Дмитрий Медведев неадекватно отреагировал на вопрос журналиста, пойдет ли его сын служить в армию после повышения призывного возраста в России.

Журналист расследовательного проекта The Insider Сергей Ежов опубликовал реакцию российского чиновника на свое предложение в Twitter.

"Если призывной возраст, как сказал Шойгу, увеличат до 30, то этот патриотический гражданин с партбилетом "Единой России" по имени Илья Дмитриевич Медведев еще имеет шанс послужить родине. И с первого дня заключить контракт. Он первым пойдет в военкомат, видимо, Дмитрий Медведев?" – спросил Ежов и обозначил Медведева-старшего.

Как известно, 27-летний Илья Медведев, являющийся членом путинской партии, будет подлежать новым критериям призыва в армию.

Вскоре после этой публикации заместитель председателя Совбеза РФ, пишущий шовинистические сообщения о войне в соцсети, вместо ответа на резонный вопрос заблокировал журналиста. Скриншот с добавлением в черный список удивленный Ежов сразу опубликовал.

Как сообщалось, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу считает, что нужно довести численность российской армии до 1,5 миллиона человек. Также он предложил поэтапно увеличить возраст призыва от 18 до 21 года. Предельный возраст призывников должен составлять до 30 лет.

Напомним, ранее бывший президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выдал новое маразматическое заявление по альтернативной истории: он заявил, что украинская столица — это "российский город" и пригрозил новым наступлением на Киев.

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