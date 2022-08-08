Механизмы безопасности не сработали: Зеленский сравнил войну в Грузии в 2008 году и нападение РФ на Украину

Зеленский подчеркнул на необходимости принципа превентивности в международных отношениях, чтобы действовать для недопущения войны.

Президент Владимир Зеленский заявил, что отказ НАТО предоставить Украине и Грузии План действий по членству в Альянсе поощрил Россию к агрессии.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером 8 июля.

"На днях вспоминают российскую войну против Грузии в 2008 году. Много разговоров о предпосылках той войны, о ее последствиях. О том, как отказ предоставить Украине и Грузии в прошлом году План действий по членству в НАТО увеличил дерзость российского руководства. Но все же тогдашняя война еще не стала историей, не ушла полностью в прошлое", – отметил он.

Потому Зеленский призвал говорить не о том, что было, а о том, что можно сделать. По его словам, тогдашние вызовы очень актуальны и сейчас.

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"И не только потому, что угроза дальнейшей российской агрессии в этой части Кавказа до сих пор сохраняется, хотя она пока и заморожена. Только сейчас мир стал осознавать необходимость реальных действенных инструментов для недопущения таких агрессий и привлечения к ответственности любых агрессоров", — говорит глава государства.

Президент сравнил войны 2008-го, 2014-го и 2022-го. По его словам, у них разный масштаб и характер, но один смысл произошедшего: региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали.

"Именно поэтому в международных отношениях так нужен принцип превентивности, на котором мы настаивали очень долго еще до 24 февраля. Если уже понятно, что какое-то государство готовит агрессию – несправедливую, неспровоцированную, незаконную, то реагирование мира на ее подготовку должно быть таким же, как на произошедшую агрессию. Надо не ждать ударов и жертв, а действовать для недопущения войны", – призвал Зеленский.

Напомним, что сегодня, 8 августа, — 14-я годовщина нападения России на Грузию.

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