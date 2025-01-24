Мелания Подоляк забанила Безуглую на Х из-за "вис*ров" нардепа

Народная депутат Марьяна Безугла обиделась на девушку погибшего пилота "Джуса" (Андрия Пильщикова) Меланию Подоляк, которая забанила ее в соцсети Х. Она обвинила ее в неспособности "держать удар" и получила жесткий ответ.

В своем сообщении на платформе Х (бывший Twitter) народная депутат призналась, что волонтер и общественный деятель Мелания Подоляк была первой, на кого она подписалась в этой соцсети.

“К сожалению, прятаться под стол — частая черта гражданского общества, особенно тяготеющего к американскому демократически-партийному направлению. "Я в домике" – проблем нет”, — написала Безугла.

При этом нардепка опубликовала скриншот сообщения о том, что Мелания забанила ее в соцсети, а в постскриптуме добавила, что сама почти никогда никого не блокирует, потому что считает это "за слабость, неспособность держать удар и отвечать за свои слова".

“Мелания, ты знаешь, что именно произошло с Джусом? Почему молчишь? Ты знаешь, почему до сих пор нет расследования в отношении Мунфиша (т.е. пилота F-16 Алексея Меся, погибшего 26 августа прошлого года во время отражения массированной ракетно-дроновой атаки на Киев, — ТСН.ua) хотя его обещали обнародовать? Почему молчишь?" – отчаянно написала Марьяна Безуглая.

В ответе Мелания Подоляк объяснила причину своей блокировки.

"Вас блокируют не для того, чтобы вы не могли видеть чего-то или задать неудобный вопрос, а потому, что не хотят видеть ваших абсолютно безумных и циничных выс*ров", — написала она.

При этом она добавила, что нардепка ошибается, когда считает, что "этими вис*рами" она помогает или что-то меняет.

"Нет. Вы делаете только хуже, а обычно не влияете вообще ни на что, даже если ваши намерения вроде бы благи”, — утверждает Мелания Подоляк.

Также она высказала свое мнение по поводу обстоятельств гибели летчиков, которых упомянула Безугла.

“Гибель Андрея – трагическая случайность, в которой не виноват никто, и мусоля этот вопрос, вы не делаете ничего хорошего. Относительно гибели Леши открывать рот имеет право только его семья, а не бездушная депутат, которая использует его имя только для набивки политических баллов”, — написала она.

Мелания Подоляк назвала Марьяну Безуглу аморальным человеком, которому не место в политике.

"Я долго терпела вашу х*йню в академических целях. Более того – с некоторыми тезисами даже с натяжкой соглашалась. Но вы перешли черту. Вы просто безнравственна. Аморальным людям не место в политике даже если их намерения благи”, — утверждает она.

Напомним, ранее народная депутат Марьяна Безугла опубликовала скандальное сообщение об "отклонении от нормы", в котором упомянула о представителях ЛГБТ-сообщества, людях с ожирением и тому подобное. В комментариях между нардепом и советником президента по коммуникациям Дмитрием Литвиным возникла словесная перепалка.

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