Мелания Трамп передала Путину тайное письмо

Мелания Трамп / © Associated Press

Жена президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, написала письмо главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом сообщает издание Reuters.

«Президент Трамп лично передал письмо Путину во время их переговоров на высшем уровне на Аляске», — сообщили чиновники Белого дома агентству Reuters.

Чиновники не разглашали содержание письма. Известно, что в нем упоминаются похищения детей в результате войны в Украине.

О существовании письма ранее не сообщалось.

Напомним:

Россияне вывезли из Украины минимум 20 тысяч детей, удалось вернуть 1400. После переговоров в Стамбуле РФ получила список из 339 украинских детей, которых нужно вернуть, однако до сих пор ничего не сделала по этому поводу.

Об этом на конференции по детям Украины в Страсбурге заявила заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Она подчеркнула, что Россия убивает, депортирует и похищает украинских детей, и это началось еще в 2014 году, но с начала полномасштабного вторжения в 2022 году «эта политика стала действительно систематичной».

Уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук ранее информировала, что по состоянию на конец марта 2023 года украинским властям точно известно о более 19,5 тысячах детей, вывезенных из ВОТ в Россию, но их сложно точно подсчитать из-за оккупации.

Уполномоченное по правам ребенка России Мария Львова-Белова отчиталась, что оккупанты вывезли в страну-агрессорку более 700 тысяч украинских детей с начала полномасштабного вторжения.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Львово-Беловой и президента РФ Владимира Путина за незаконный вывоз в страну-агрессорку украинских детей.