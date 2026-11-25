Мелания Трамп / © Associated Press

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Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что помогла девяти детям из Украины и России воссоединиться со своими семьями.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

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Отмечается, что общее количество детей, которых удалось вернуть в семьи благодаря ее гуманитарным усилиям, возросло до 43.

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«Сегодня воссоединение девяти детей с их семьями произошло при полном сотрудничестве со стороны российского и украинского лидеров. Я по-прежнему решительно настроена продолжать свою гуманитарную работу и объединять семьи», — заявила первая леди Мелания Трамп.

В Белом доме напомнили, что это последнее гуманитарное достижение Мелании Трамп после того, как первая леди США добилась локального прекращения огня в Олешках и на всей Херсонщине.

Напомним, что Владимир Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени.

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