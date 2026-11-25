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Мелания Трамп похвасталась еще одним достижением в войне РФ против Украины: детали
Первая леди США заявила, что помогла вернуть в семьи еще девять украинских и российских детей.
Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что помогла девяти детям из Украины и России воссоединиться со своими семьями.
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
Отмечается, что общее количество детей, которых удалось вернуть в семьи благодаря ее гуманитарным усилиям, возросло до 43.
«Сегодня воссоединение девяти детей с их семьями произошло при полном сотрудничестве со стороны российского и украинского лидеров. Я по-прежнему решительно настроена продолжать свою гуманитарную работу и объединять семьи», — заявила первая леди Мелания Трамп.
В Белом доме напомнили, что это последнее гуманитарное достижение Мелании Трамп после того, как первая леди США добилась локального прекращения огня в Олешках и на всей Херсонщине.
Напомним, что Владимир Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени.