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Политика
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Мелания Трамп собрала делегации Украины и в Белом доме: о чем говорили (обновлено)

Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и России в Белом доме и высказалась о перемирии в Олешках.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Мелания Трамп

Мелания Трамп / © ТСН

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Первая леди США Мелания Трамп провела встречу с делегациями Украины и Российской Федерации в Белом доме.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Ольга Кошеленко.

Встреча Украины и России в Белом доме: о чем заявила Мелания Трамп

Украинскую сторону на переговорах представляли Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

От России присутствовали заместитель председателя Совета по инвестициям при главе Государственной Думы РФ Кирилл Дмитриев и Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Мелания Трамп встретилась с украинской и российской делегациями / © ТСН

Мелания Трамп встретилась с украинской и российской делегациями / © ТСН

В ходе встречи Кирилл Дмитриев передал Мелании Трамп рисунок девочки по имени Лидия с подписью «Я люблю Меланию». Среди собравшихся также были журналисты издания Newsmax, ранее работавшие в Олешках. Мелания Трамп прокомментировала событие и выразила надежду на дальнейшее урегулирование.

«Надеюсь, что перемирие в Олешках будет способствовать установлению большего мира. Любые существенные изменения начинаются с маленькой искры. Важно не скромное начало, а решимость превратить его в нечто чрезвычайное», — заявила Первая леди США.

Мелания Трамп встретилась с украинской и российской делегациями / © ТСН

Мелания Трамп встретилась с украинской и российской делегациями / © ТСН

Во время выступления в Белом доме Давид Арахамия подчеркнул, что в успех гуманитарного перемирия в Олешках верили всего 5% людей. Однако, по его словам, оно стало самым масштабным снижением напряжения на фронте с 2022 года и важным шагом для дальнейшего урегулирования.

«Думаю, то, что мы делаем — это создание импульса, благодаря которому обе стороны овладевают механизмами поддержания мира, когда он наконец-то наступает», — отметил Арахамия.

Давид Арахамия и Мелания Трамп / © ТСН

Давид Арахамия и Мелания Трамп / © ТСН

Кроме того, Давид Арахамия обратился к Мелании Трамп с просьбой приобщить его к будущей гуманитарной миссии.

Также Мелания Трамп заявила, что прекращение огня в Олешках удалось достичь благодаря обоим лидерам — президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту России Владимиру Путину. Она подчеркнула значение этого взаимодействия для дальнейшего диалога.

«Их сотрудничество создает важный прецедент для продвижения мира во всем регионе», — подчеркнула Мелания Трамп.

Она передала личные письма Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину через Давида Арахамию и Кирилла Дмитриева.

Стоит заметить, что Владимир Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени. Это самая высокая государственная награда Украины для празднования женщин.

Мелания Трамп и Дмитрий Лубинец

Мелания Трамп и Дмитрий Лубинец

Награду лично вручил Дмитрий Лубинец. В свою очередь, Мелания Трамп поблагодарила президента Украины.

Встреча Украины и России в Белом доме — последние новости

Напомним, 5 ноября Мелания Трамп планировала собрать представителей Украины и России в Белом доме.

Ранее было известно, кто возглавит делегацию Украины на этой встрече. Это будет Давид Арахамия. В то же время в Кремле утверждают, что ничего не слышали о запланированной встрече представителей Украины и России в Белом доме при посредничестве первой леди США.

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