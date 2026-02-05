- Дата публикации
Мелания Трамп ведет переговоры с командой Путина: на что рассчитывает первая леди США
Жена президента США заверила, что процесс возвращения украденных детей уже продолжается.
Первая леди США Мелания Трамп публично подтвердила, что принимает непосредственное участие в решении вопроса о возвращении незаконно депортированных в Россию украинских детей. Переговоры идут на самом высоком уровне.
Соответствующее заявление супруга президента США сделала во время общения с журналистами в Белом доме в среду.
Мелания Трамп отметила, что для достижения цели она общается с представителями страны-агрессорки.
Она уверила, что работа по возвращению украинцев домой продолжается постоянно.
«Я работаю над этим, и мы находимся в процессе. Надеюсь, мы очень скоро добьемся успеха», — подчеркнула первая леди США.
Напомним, в конце января первая леди США Мелания Трамп сообщила, что получила письмо от президента РФ Владимира Путина в ответ на ее обращение о возвращении украинских детей, разведенных с семьями из-за войны. По ее словам, обращение было направлено еще в прошлом году и касалось защиты прав детей и содействия их воссоединению с родителями.
Мелания Трамп отметила, что ее представители поддерживают контакт с российской стороной, а работа по возвращению детей продолжается. В то же время она не обнародовала содержание письма и не раскрыла детали возможных договоренностей, выразив лишь осторожный оптимизм по поводу результатов.
Вопрос депортации и принудительного содержания украинских детей остается одним из ключевых гуманитарных вызовов для Украины с начала полномасштабной войны, а сигналы о переговорах по этому поводу находятся в центре международного внимания.