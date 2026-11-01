Мелания Трамп заговорила о продолжительном мире после перемирия в Олешках: что заявила

Мелания Трамп / © Associated Press

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Первая леди США Мелания Трамп заявила, что прекращение огня в оккупированных Олешках и близлежащих районах Херсонщины позволило местным жителям снова получить доступ к самому необходимому. Она выразила надежду, что эта гуманитарная инициатива станет началом продолжительного мира.

Об этом Мелания Трамп сообщила в своем заявлении в Х.

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По ее словам, благодаря перемирию жители Олешек получили возможность более свободно передвигаться, а также доступ к продуктам питания, чистой воде и медикаментам.

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Первая леди США подчеркнула, что прекращение огня имеет не только гуманитарное значение, но и помогает людям вернуть чувство собственного достоинства, поскольку они больше не находятся под постоянной угрозой атак.

«Пусть Олешки станут отправной точкой для установления продолжительного мира», – заявила Мелания Трамп.

Добавим, что первая леди США подчеркнула, что успешная гуманитарная миссия в Олешках доказала способность людей ставить человечность выше войны, и выразила надежду на мирное будущее для последующих поколений.

Эвакуация из Олешек: что удалось сделать во время перемирия

Напомним, 31 октября завершилась гуманитарная операция по эвакуации жителей оккупированных Олешек в Херсонской области. По словам президента Владимира Зеленского, сотни украинцев вернулись на подконтрольную Украине территорию, пересек границу на Черниговщине.

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Режим прекращения огня, который был введен 27 октября, позволил разминировать дороги в город, доставить гуманитарные грузы, в том числе медицинское оборудование, и организовать эвакуацию гражданских. Зеленский поблагодарил американскую сторону и первую леди США Меланию Трамп за посредничество в достижении договоренностей.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что все эвакуированные находятся в безопасности. Среди спасенных пожилые люди и маленькие дети. Старшей эвакуированной женщине 94 года, самому младшему ребенку — всего год.

Буданов подчеркнул, что успешная операция должна стать основой для системного спасения остающихся на оккупированных территориях украинцев.

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