Массированные атаки России по украинским городам на прошлой неделе демонстрируют нежелание Кремля останавливать агрессию и являются сигналом пренебрежения международными посредническими усилиями.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН, созванного на фоне недавних российских ударов по Украине.

По словам Мельника, новая волна террора, охватившая сразу несколько регионов, является сознательным политическим сигналом Кремля.

«Эта новая ужасная волна террора, которая в начале прошлой недели также охватила многие другие города Украины», — отметил он.

По его словам, речь идет, в частности, о Днепре, Запорожье, Кривом Роге и Одессе. «Все это свидетельствует о решимости Путина оплеухать американским посредникам и продолжить свою варварскую войну», — подчеркнул постпред Украины.

Мельник также обратил внимание, что ночной удар 9 января с применением ракеты «Орешник» стал переходом России на новый уровень эскалации.

Он отметил, что попытки Москвы оправдать этот удар якобы атакой на резиденцию Путина не являются новым и имеют исторические параллели. По его словам, такая тактика напоминает Гливицкую провокацию 31 августа 1939, когда Адольф Гитлер инсценировал фальшивую атаку на радиостанцию, чтобы получить повод для вторжения в Польшу.

«Коварная логика идентична. Государство-агрессор фабрикует повод для войны, которого нет», — заявил Мельник.

Он подчеркнул, что необходимо называть вещи своими именами. «Это так называемое нападение на резиденцию Путина является абсолютной ложью», — подчеркнул дипломат.

Отдельно постоянный представитель Украины при ООН отметил, что Кремль пытается создать иллюзию собственной непобедимости, хотя реальная ситуация для России значительно хуже.

«Кремль привык надувать щеки и демонстрировать свою силу», — заметил Мельник.

В то же время, по его словам, «все это лишь фиговый лист, скрывающий слабость российской военной машины, которая неизбежно приближается к критической точке».

В завершение он призвал участников заседания Совета Безопасности ООН усилить поддержку Украины, прежде всего, в сфере противовоздушной обороны, а также наращивать давление на страну-агрессора.

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что использование Россией новейших ракет «Орешник» является попыткой Москвы ослабить решительность союзников и заставить их отказаться от помощи Украине.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп признался, что разочарован отсутствием мирного соглашения между Украиной и Россией.