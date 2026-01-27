Мельник в ООН объяснил, какой мир для Украины будет справедливым

Андрей Мельник / © Getty Images

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности подчеркнул, что мир для Украины возможен только при условии привлечения России к ответственности за военные преступления, которые она совершила во время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Укринформ .

По его словам, история демонстрирует: «справедливость и ответственность не препятствует миру, а наоборот — его основа».

Мельник напомнил, что Нюрнбергский и другие международные трибуналы показали: правосудие помогает не только наказать виновных, но и предотвратить дальнейшее насилие, создавая условия для долгосрочного мира.

Дипломат подчеркнул, что российское вторжение сопровождается многочисленными зверствами против гражданского населения на оккупированных территориях. Он назвал массовые убийства в Буче, принудительные депортации, пытки и сексуальное насилие «частью целенаправленной схемы», квалифицирующейся как преступления против человечности.

Мельник также обратил внимание на удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины, оставившие миллионы людей без электричества, отопления и водоснабжения.

«Целые города погружены в холод и тьму. В мировой истории мало подобных масштабных атак, направленных именно на страдания мирного населения», - заявил постоянный представитель Украины.

Он подчеркнул, что ответственность за эти преступления должна быть неотвратимой. "Не может быть выборочного правосудия или иммунитета", - добавил Мельник, призывая мировое сообщество привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Ранее сообщалось, что Россия не заинтересована в реальных договоренностях и использует переговоры как инструмент давления на Украину, продвигая второстепенные темы и формируя ложное представление о якобы нежелании Киева договариваться .

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую серию переговоров с участием США и России на этой неделе .