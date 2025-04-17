Мелони едет к Трампу: чего ожидать от встречи и почему в Брюсселе насторожились

Джорджа Мелони / © Associated Press

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретится с президентом США Дональдом Трампом в четверг, 17 апреля, в Вашингтоне. Мелони станет первым европейским лидером, который встретится с Трампом после того, как он приостановил повышение тарифов.

Об этом пишет издание Politico.

Несмотря на опасения, в Брюсселе признают, что именно Мелони может стать ключевым посредником в ослаблении трансатлантического напряжения. В то же время, европейские лидеры надеются, что ей удастся убедить Трампа избежать обострения торгового конфликта, в том числе новых тарифов, и повлиять на его видение урегулирования войны между Россией и Украиной.

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Как отмечает Politico, Мелони, имеющая тесные связи с итальянскими правыми кругами, проявила способность к конструктивному сотрудничеству с европейскими партнерами. Аналитики считают, что она обладает уникальной позицией, позволяющей ей наладить диалог с Трампом от имени как Италии, так и более широкого европейского сообщества.

«В Брюсселе и других европейских столицах очень нервничают из-за того, что пытается сделать Мэлони, — отметил бывший сотрудник Госдепартамента США Джереми Шапиро. — Но они довольно отчаянные, так что не пытаются ее остановить».

Некоторое недоверие в европейских столицах вызывает и то, что Мелони разделяет отдельные политические взгляды Трампа, особенно в контексте внутренней политики. Это дает ей возможность вести разговор с главой Белого дома в ключе, недоступном для таких лидеров, как президент Франции Эммануэль Макрон или премьер Великобритании Кир Стармер.

«Ее воспринимают как трансатлантистку, но она также имеет общее видение с Трампом и его командой, особенно на внутреннем политическом фронте», — объяснила старшая научная сотрудница Европейского центра Атлантического совета Рейчел Риццо. у европейских лидеров нет».

Напомним, 2 апреля администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран.