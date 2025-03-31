Мелони "крайне обеспокоена" из-за Трампа: в чем дело

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони / © Associated Press

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Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони крайне обеспокоена заявлениями президента США Дональда Трампа. Причиной этого являются американские пошлины на импортируемые автомобили.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных итальянских чиновников.

Авторы статьи обратили внимание, что Мэлони тщательно избегает какой-либо публичной критики в адрес Трампа. Итальянский премьер пытается не вызвать недовольство у американской администрации в вопросах торговли и мира в Украине.

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Как указано в материале, Мелони надеялась, что общение с Трампом укрепит ее позицию в центре европейской политики. Премьер Италии была единственным лидером в Евросоюзе, посетившим инаугурацию президента США, которая встречалась с Трампом в Мар-а-Лаго и имела тесные связи с миллиардером Илоном Маском.

Чиновники рассказали, что в ближайшем будущем Мелони планировала посетить Белый дом, чтобы добиться хотя бы частичного освобождения Италии от тарифов США на импорт из ЕС.

Издание отметило, что 26 марта продажи итальянских автопроизводителей в США на сумму 3,3 млрд. дол. были обложены такими же пошлинами в 25%, как и в других странах ЕС. Из-за следующей волны американских тарифов экономика страны и сама Мэлони, оказавшаяся под давлением, могут понести гораздо больший ущерб.

Напомним, накануне Трамп объявил о введении 25% пошлин для всех автомобилей, которые будут импортироваться в США из других стран. Это решение вступит в силу 2 апреля.