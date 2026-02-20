Мелони ошеломила оценкой мирных переговоров по Украине

Джорджа Мэлони / © Associated Press

В мирных переговорах по Украине «важные шаги вперед» в гарантиях безопасности. Впрочем, до урегулирования территориального вопроса еще далеко.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мэлони в интервью Sky TG24.

«Я вижу приближение не столько переломного момента, сколько контакта по поводу перемирия, которое в Украине все еще очень далеко», — высказалась глава итальянского правительства.

По ее словам, в мирных переговорах есть «важные шаги» по вопросу гарантий безопасности для Украины. Они, подчеркнула Мэлони, «основываются на итальянском предложении». Речь идет о том, чтобы сформировать их по модели статьи 5 НАТО. В то же время, ключевая проблема остается не решенной.

«Есть план мира, в котором также много вопросов, которые на бумаге были решены, за исключением того, что мы очень далеки от решения главного вопроса, а именно вопрос территорий, на которые Россия продолжает претендовать, что, по моему мнению, абсолютно необоснованным», — подчеркнула премьер Италии.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц спрогнозировал длительную войну в Украине, поскольку видит мало шансов на скорейшее ее прекращение войны путем переговоров. По его словам, все закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена — либо в военном, либо в экономическом плане.

Заметим, что президент Чехии Петр Павел также дал жесткий прогноз по окончании войны, потому что Российская Федерация пока не настроена на это. В то же время Киев, говорит он, нуждается в большей и более быстрой военной поддержке для мирного урегулирования.

