Мелони ответила, чего ожидает от встречи Путина и Трампа на Аляске

Пора посмотреть, какой будет позиция РФ и ее президента-диктатора во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

После общения с лидерами Европы и американским президентом глава итальянского правительства заявила об удовлетворении единством целей и способности к диалогу, которые демонстрирует Запад.

По ее словам, справедливый и длительный мир не может существовать без прекращения огня, поддержки Украины, сохранения коллективного давления на Россию, в частности, через санкции, а также без надежных гарантий безопасности, закрепленных в евроатлантическом контексте.

"Мелони выразила большое удовлетворение единством намерений и способностью к диалогу, которые Запад демонстрирует перед лицом фундаментального вызова для безопасности и защиты международного права. Сейчас пора посмотреть, какой на Аляске будет позиция России, которая до сих пор не собиралась делать никаких значительных шагов вперед", — говорится в заявлении правительства Италии.

Напомним, президент Финляндии Александер Стубб назвал ближайшие недели решающими для мира в Украине. По его словам, страны мира совместно работают "над прекращением огня и установлением крепкого мира". Кроме того, он заверил Украину в поддержке "на каждом шагу пути".

Между тем, премьер-министр Великобритании Кир Стармер высказался о том, что Европа готова развернуть миротворческие силы в Украине. Во время заседания "коалиции" он заявил, что "военный план" уже готов к реализации, как только будет достигнута договоренность о прекращении огня — "мяч на стороне Путина".

