Мелони раскритиковала "перемирие" Путина: что должно быть для настоящего мира

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони. / © Associated Press

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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что предложение российского президента Владимира Путина о временном перемирии на 9 мая является "явно недостаточным" для установления справедливого и длительного мира в Украине.

Об этом она сказала в интервью Corriere della Sera.

Мелони подчеркнула, что мир должен быть не кратковременным, а обеспеченным надежными гарантиями безопасности, вдохновленными статьей 5 Вашингтонского договора, даже если речь идет о решениях за пределами НАТО.

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"Мир должен быть справедливым и длительным. Это предполагает, прежде всего, реальные гарантии безопасности", - подчеркнула она.

Премьер поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по поиску путей прекращения войны и положительно оценила готовность президента Украины Владимира Зеленского к безусловному прекращению огня.

"Мы поддерживаем усилия Трампа и рады, что Зеленский продемонстрировал открытость к безусловному прекращению огня, показав желание Украины достичь мира. Теперь Россия должна доказать свое стремление к миру", - заявила Мелони.

Напомним, ранее Владимир Путин предложил трехдневное перемирие по случаю годовщины завершения Второй мировой войны, что вызвало скепсис среди западных лидеров, считающих такую инициативу недостаточной для реального завершения боевых действий.