Мелони и зеленый. / © Associated Press

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Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони не скрывала раздражение из-за военных операций Украины против российских судов в Средиземном море.

Об этом пишет итальянское издание Corriere della Sera.

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По информации издания, во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским она резко выразила украинскому лидеру свое недовольство: «Мне это уже действительно надоело».

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В свою очередь, Зеленский признал, что украинская операция против российских кораблей в ливийском порту Бенгази состоялась без предварительного согласования с европейскими партнерами, и извинился за это.

Отмечается, что перед разговором с Зеленским министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщил Мелони, что пытался выяснить обстоятельства ситуации у французских и немецких коллег, представителей НАТО и Евросоюза. Однако, по его словам, никто из них ничего не знал.

Итальянский премьер также назвала украинскую атаку «ударом по Италии». Она опасается, что Россия может прибегнуть к ответным ударам по итальянским интересам в Средиземном море. Особое возмущение вызвало еще и то, что Киев провел военную операцию, не предупредив заранее ни итальянских властей, ни других европейских партнеров.

Впрочем, премьер-министр Италии Джорджа Мелони не могла смириться с заявлением Владимира Зеленского о том, что украинская сторона якобы заранее предупредила союзников об операции в ливийском порту Бенгази. Она считала это ложью. Более того, по мнению итальянского премьера, после атаки украинских беспилотников на российские суда в восточной Ливии под ударом оказались также Италия и ее интересы.

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Издание пишет, что ситуация создала также политические проблемы для правительства в Риме. Оппозиция начала критиковать власть из-за поддержки Киева. На фоне этого Москва может использовать ситуацию в собственных интересах. Более того, Россия пытается вмешиваться во внутриполитические процессы страны и влиять на будущие выборы.

На фоне скандала вице-премьер Италии Маттео Сальвини объявил о срочном заседании Межведомственного комитета по морской безопасности. В то же время, лидер оппозиционного «Движения пяти звезд» Джузеппе Конте выступил против дальнейшего финансирования поставок оружия Украине.

По данным Corriere della Sera, именно интервью Зеленского BBC и его заявления о предварительном информировании союзников обострили ситуацию. Впоследствии украинский президент извинился перед Мэлони, однако этого, как считает издание, было недостаточно, чтобы полностью разрешить конфликт.

Одним из возможных компромиссов между Киевом и Римом может стать координация работы разведывательных служб двух стран. Ведь у обоих государств общая цель — противодействовать России, однако по-разному оценивают допустимые методы.

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Мелони стремится защитить национальные интересы Италии, в то время как Зеленский отмечает, что Украина вынуждена переносить борьбу с агрессией РФ на территории, где сосредоточены экономические и военные интересы Москвы. По словам украинского президента, именно эти ресурсы Россия использует для продолжения войны против Украины.

В то же время, Киев не собирается отказываться от своей военной стратегии. Украинские операции уже нанесли удары по российскому флоту и заставили его покинуть часть баз в Черном море. Российские суда также стали целями атак в портах Сирии и Ливии, где раньше чувствовали себя в безопасности.

«Однако такая стратегия создает для Мэлони дополнительные политические трудности. Она пытается сохранить единство правящей правоцентристской коалиции по поддержке Украины, несмотря на разногласия внутри политического лагеря и среди избирателей», — пишет издание.

Средиземноморье – как зона напряжения

В издании отмечают, что Средиземноморье уже превращается в зону повышенной напряженности. На ситуацию влияют активизация России, Ирана и косвенно Китая в Африке, а также военные операции Украины в регионе.

В частности, недавно в Средиземном море беспилотник неизвестного происхождения атаковал иранское торговое судно Alvan, перевозившее электронное оборудование китайского производства для радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, на прошлой неделе неизвестные беспилотники без разрешения пролетели над итальянской военной базой Сигонелла. Издание связывает этот инцидент с Россией и сравнивает его с подобными случаями в других странах Европы.

На фоне этих событий Мэлони стремится не допустить дальнейшей дестабилизации Средиземноморского региона. Для этого она призывает Евросоюз и НАТО усилить оборону южного фланга Североатлантического союза.

Атака на корабле РФ, что известно

22 ноября Украина нанесла удары по российским судам у побережья Ливии. В результате операции повреждения получил российский корвет «Меркурий» , на борту которого находился боевой вертолет Ка-27, а также подсанкционный сухогруз MV ANGARA. Последний использовался для транспортировки российского вооружения.

Взрыв на одном из судов, находившемся у причала военно-морской базы в Бенгази, подтвердили власти восточной Ливии. После атаки заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса Аль-Кони выступил с угрозами в адрес Украины . Он заявил, что удар по российскому кораблю якобы «равнозначен оглашению войны Ливийскому государству».

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