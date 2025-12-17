Мелони резко высказалась о требованиях Путина относительно мира

Джорджия Мелони / © Associated Press

Россия выдвигает «необоснованные» требования в рамках мирных переговоров с Украиной при посредничестве США.

Об этом заявила премьер Италии Джорджия Мелони, пишет «Радио Свобода».

По ее словам, переговоры в Берлине по завершению войны в Украине были «конструктивными». Она подтвердила поддержку Украины Италией. В контексте переговоров в Берлине Мелони еще раз подчеркнула, что Италия не намерена отправлять солдат в Украину.

Она также заявила итальянскому парламенту, что найти законный способ использования замороженных российских активов для финансирования Украины остается далеко нелегким.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин не намерен идти на компромисс по требованиям о территориях, миротворцах и нейтралитете Украины в каких-либо мирных переговорах, что усложняет усилия президента США Дональда Трампа, направленные на урегулирование конфликта.

Отмечается, что диктатор предъявляет намеренно «максималистские» требования накануне переговоров о прекращении войны, которые, как он знает, скорее всего, будут неприемлемы для украинцев и Европы.

Путин настаивает на том, чтобы Украина официально обязалась соблюдать нейтралитет и отказалась от заявки на членство в НАТО.

Между тем в Минобороны РФ намекнули, что война против Украины будет продолжаться.