Мелони встала на защиту Трампа и упрекнула Европу: что она сказала

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони / © Associated Press

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Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони не соглашается с идеей о том, что ее государству придется выбирать между США и Европой. Она сказала, что не видит противника в президенте США Дональде Трампе.

Об этом Мэлони сказала в интервью Financial Times.

Премьер Италии сказала, что продолжит уважать "первого союзника" ее страны. Она также назвала реакцию некоторых лидеров Европы на Трампа "слишком политической".

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"Я – консерватор. Трамп – лидер-республиканец. Конечно, я ближе к нему, чем ко многим другим, но я понимаю лидера, защищающего свои национальные интересы", – сказала Мэлони.

По ее мнению, "конфронтационный" подход президента США к европейской обороне – необходимый "стимул" для континента, чтобы взять на себя ответственность за собственную безопасность.

"Я люблю говорить, что кризис всегда скрывает в себе возможности", – сказала глава итальянского правительства.

На фоне опасений многих в Европе, что Трамп собирается принудить Украину к невыгодному мирному соглашению, Мэлони верит в его усилия. В то же время премьер Италии неоднократно отмечала необходимость надежных гарантий, чтобы Россия не возобновила войну в будущем.

Правда, Мэлони продолжает скептически относиться к предложению Франции и Британии об отправке европейских "силы заверения" в Украину. По словам главы правительства Италии, Россия может воспринять это как провокацию.

"Здесь мы должны быть осторожны. Это может быть воспринято скорее как угроза", - сказала политик.

Мелони же выступает за распространение на Украину пятой статьи НАТО о коллективной обороне без фактического вступления Киева в Альянс. По мнению итальянского премьера, это было бы "проще и эффективнее", чем другие предложения.

Политик уклончиво ответила на вопрос о том, считает ли Россию долгосрочной угрозой:

"Я считаю, что это может быть так, я думаю, что это может быть так. Но в любом случае я считаю, что мы должны найти способ быть готовыми оградить себя от любой угрозы, которая может у нас быть".

К слову, издание Bloomberg в своей статье написало о том, что в преддверии саммита ЕС в Брюсселе президент Франции Эмманюэль Макрон прилагает усилия для консолидации Европы в поддержку Украины. Однако подобная инициатива Макрона неизбежно обостряет противостояние с Трампом.