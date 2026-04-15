- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 334
- Время на прочтение
- 1 мин
Мелони заявила о новом вызове для Европы, связанном с Украиной
Италия заинтересована в совместном с Украиной производстве дронов.
Экономический кризис в Украине может стать вызовом для всей Европы.
Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент ТСН.
По ее словам, Италия своевременно предоставила электрогенераторы и котлы, чтобы бороться с обесточиванием во время массированных российских атак России зимой. Сейчас страна готовится передать медицинское оборудование для гражданских.
«Поддержка Украины — это не только моральный долг, но и стратегическая необходимость для Европы», — подчеркнула Мелони.
Итальянский премьер отметила, что ее страна продолжает продвигать в Евросоюзе экономическое давление на РФ, назвав 20-й санкционный пакет, который готовит Европа, чрезвычайно важным, чтобы уменьшить силу российской военной машины.
Джорджа Мелони также сообщила о заинтересованности Италии в совместном с Украиной производстве дронов.
По ее словам, Украина за эти годы стала передовым государством в этой сфере.
«Будем делать все, чтобы укрепить способность оборонной безопасности. Мы услышали готовность Украины оказать поддержку в виде своего опыта в сфере обороны: и это ценно для всех союзников в Европе. Италия и Украина ставят это в центр взаимодействия», — отметила итальянский премьер.
Напомним, между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони возник публичный конфликт после ее заявлений в поддержку Папы Римского Льва XIV.