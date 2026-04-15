Мелони заявила о новом вызове для Европы, связанном с Украиной

Экономический кризис в Украине может стать вызовом для всей Европы.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент ТСН.

По ее словам, Италия своевременно предоставила электрогенераторы и котлы, чтобы бороться с обесточиванием во время массированных российских атак России зимой. Сейчас страна готовится передать медицинское оборудование для гражданских.

«Поддержка Украины — это не только моральный долг, но и стратегическая необходимость для Европы», — подчеркнула Мелони.

Итальянский премьер отметила, что ее страна продолжает продвигать в Евросоюзе экономическое давление на РФ, назвав 20-й санкционный пакет, который готовит Европа, чрезвычайно важным, чтобы уменьшить силу российской военной машины.

Джорджа Мелони также сообщила о заинтересованности Италии в совместном с Украиной производстве дронов.

По ее словам, Украина за эти годы стала передовым государством в этой сфере.

«Будем делать все, чтобы укрепить способность оборонной безопасности. Мы услышали готовность Украины оказать поддержку в виде своего опыта в сфере обороны: и это ценно для всех союзников в Европе. Италия и Украина ставят это в центр взаимодействия», — отметила итальянский премьер.

Напомним, между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони возник публичный конфликт после ее заявлений в поддержку Папы Римского Льва XIV.