"Меморандум о мире": в России сделали новое заявление о документе

Кремль / © Associated Press

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Россия в ближайшие дни намерена передать Украине проект меморандума по мирному урегулированию.

Об этом заявил заместитель председателя комитета по международным делам Совета федерации Константин Косачев пропагандистам государственного телеканала «Звезда».

«Я ожидаю того, что российские наработки по меморандуму будут переданы противоположной стороне в ближайшие дни. Такая информация есть у меня», — отметил он.

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При этом он добавил, что на данном этапе переговоров условия мира, которые содержатся в проекте, вряд ли станут публичными.

«Все-таки это переговорный процесс, причем очень сложный, очень деликатный во многих отношениях», — пояснил представитель российских властей.

Меморандум о будущем мире с Украиной стал предметом обсуждения после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 19 мая.

«Договорились о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом относительно возможного будущего мирного договора», — заявил после разговора с Трампом Путин.

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По его словам, документ должен содержать «принципы возможного прекращения огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».

Напомним, накануне, 23 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова передать Украине проект документа о мирном урегулировании как только завершится обмен пленными, последний этап которого должен состояться завтра.