Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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В четверг, 17 апреля, украинская команда, которую возглавляет первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко, работает оналайн с американской командой министра финансов Скоттом Бессентом над меморандумом о намерениях относительно полезных ископаемых. Этот документ может быть подписан сегодня.

Об этом сообщил во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.

«Американская сторона вернула нас к первым шагам, хотя мы уже работали над серьезным соглашением, которое должно пойти в парламент, пройти соответствующие процедуры, юристы должны поработать, чтобы это был успех для обоих государств», — отметил он.

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По словам Зеленского, как и вчера, сегодня украинская и американская сторона работают над меморандумом о намерениях по соглашению о полезных ископаемых.

«У нас намерения положительные, мы конструктивны. Меморандум о намерениях может быть подписан онлайн сегодня», — подчеркнул он.

Президент отметил, что сейчас идет работа над текстом этого документа.

Напомним, накануне министр финансов США Скотт Бессент сказал, что соглашение об ископаемых с Украиной может быть подписано уже на этой неделе.