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Меморандум по соглашению о полезных ископаемых может быть подписан с США сегодня — Зеленский
Президент отметил, что сейчас идет работа над текстом этого документа.
В четверг, 17 апреля, украинская команда, которую возглавляет первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко, работает оналайн с американской командой министра финансов Скоттом Бессентом над меморандумом о намерениях относительно полезных ископаемых. Этот документ может быть подписан сегодня.
Об этом сообщил во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.
«Американская сторона вернула нас к первым шагам, хотя мы уже работали над серьезным соглашением, которое должно пойти в парламент, пройти соответствующие процедуры, юристы должны поработать, чтобы это был успех для обоих государств», — отметил он.
По словам Зеленского, как и вчера, сегодня украинская и американская сторона работают над меморандумом о намерениях по соглашению о полезных ископаемых.
«У нас намерения положительные, мы конструктивны. Меморандум о намерениях может быть подписан онлайн сегодня», — подчеркнул он.
Президент отметил, что сейчас идет работа над текстом этого документа.
Напомним, накануне министр финансов США Скотт Бессент сказал, что соглашение об ископаемых с Украиной может быть подписано уже на этой неделе.