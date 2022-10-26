Мемориал Холокоста "Бабий Яр": Зеленский рассказал, что будет дальше с реализацией проекта

Мемориальный центр Холокоста « Бабий Яр» реализует проект сбора доказательств преступлений против человечности на территории Украины.

Об этом шла речь во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями мировых еврейских сообществ, — информирует сайт главы государства.

Украинский лидер отметил, что сейчас чрезвычайно важно уделять еще больше внимания защите исторической памяти и информированию о том, какие выводы человечество сделало из масштабных трагедий XX века.

Поэтому участники встречи обсудили продолжение реализации проекта строительства Мемориального центра Холокоста Бабий Яр.

«Мы не забыли и обязательно должны реализовать этот проект. Но для этого должны защитить сегодня наше государство», – отметил Владимир Зеленский.

Он поблагодарил наблюдательный совет Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» и всех причастных за продолжение работы над проектом.

Председатель исполнительного совета Еврейского агентства для Израиля Натан Щаранский как руководитель наблюдательного совета Мемориального центра подчеркнул важность помнить все уроки Холокоста и сохранить память о героизме украинцев.

Экс-сенатор США Джо Либерман поблагодарил Владимира Зеленского за поддержку фонда «Бабий Яр».

«С самого начала мы понимали, что это должен быть не просто музей в Киеве, а такой живой институт, который занимался бы адвокацией и отстаиванием прав в связи с тем, что происходит сегодня в мире», – добавил он.

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер отметил, что ныне главный вопрос для американского общества, для американских евреев – что они могут сделать для помощи Украине, в частности, в вопросе сохранения памяти о Бабьем Яре.

«Мы готовы работать с украинским государством, отстаивать его интересы, чтобы оказывать большую и более быструю поддержку вашему правительству и вашей армии», – подчеркнул президент Всемирного еврейского конгресса.

В свою очередь член наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», бизнесмен Виктор Пинчук убежден, что, к сожалению, сегодня мир стал свидетелем нового геноцида – по отношению к украинскому народу. Поэтому эти преступления обязательно должны быть зафиксированы, а цивилизованные страны, включая Израиль, должны помочь Украине остановить геноцид и терроризм.

Напомним, что ранее в марте 2022 года российские кафиры обстреляли урочище Бабий Яр, за кладбищем погибшим во Второй мировой войне.

В прошлом году в столице Украины в Киеве приступили к строительству Мемориала Холокоста "Бабий Яр". Советские власти годами умалчивали трагедию Холокоста, а потому это следует исправлять.

Более 100 еврейских общин поддержали строительство Мемориала в Бабьем Яру.

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