Мендель после увольнения будет работать с Ермаком: известно, на какой должности

Мендель после увольнения будет работать с Ермаком: известно, на какой должности

Мендель подтвердила, что будет советником Андрея Ермака.

Юлия Мендель, которая ушла с должности пресс-секретаря президента Украины, теперь будет работать внештатным советником руководителя Офиса главы государства Андрея Ермака.

Об этом сама Мендель рассказала в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам экс-спикера Зеленского, официально указ о ее увольнении с этой должности может быть подписан уже сегодня или на выходных. Вместе с ним будет приказ о назначении нового пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

"Указа о моем увольнении еще не было, его должны опубликовать сегодня вместе с указом о назначении нового пресс-секретаря. По крайней мере рассматривалось, что это будет до конца этой недели", — сказала Мендель и добавила, — "До конца недели должен быть указ о моем увольнении (с должности пресс-секретаря — ред.), указ о назначении советником Офиса президента".

В СМИ накануне сообщали, что Юлию Мендель могут назначить внештатным советником Андрея Ермака по связям с иностранными СМИ.

Как сообщалось, 30 апреля стало известно, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель уходит с должности. В Офисе президента говорят, что в дальнейшем Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранной прессой.

Новым спикером президента стал Сергей Никифоров, который уже приступил к своим обязанностям. Он уже даже ездил в зарубежную поездку с президентом.

Напомним, в 2019 году вокруг Юлии Мендель вспыхнул скандал, когда журналист "Радио Свобода" Сергей Андрушко хотел поставить Зеленскому вопрос, но Мендель оттолкнула его. Впоследствии Мендель объяснила, что журналисты не имеют нарушать безопасность первого лица, а также должны "быть цивилизованными". После скандала Мендель заявила о том, что на нее обрушилась волна травли.

А недавно Юлия Мендель заявила, что Россия не является монополистом на русский язык, и в Украине есть "Украинский" русский язык. В ОП потом объяснили, что это ее личное мнение.

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Новости Украины: пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель уходит с поста

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