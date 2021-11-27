"Меня это волнует": Байден выразил обеспокоенность из-за заявления о возможности государственного переворота в Украине

Он заявил, что позвонит украинскому президенту.
Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу заявления о возможности государственного переворота в Украине.
Об этом сообщает "Голос Америки".
“Меня это волнует. Смотрите, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы поддерживаем их способность управлять своим государством», — сказал президент Соединенных Штатов во время беседы с журналистами.
На вопрос, будет ли он обсуждать эту ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским, Джо Байден ответил: "Вполне возможно".
Напомним, что Владимир Зеленский заявил о подготовке к государственному перевороту в начале декабря.
Позже в этот же день советник США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком по поводу событий последнего времени.
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