"Меня тошнит от того, что Украина неизбежно проиграет": Маск пригрозил отключить Starlink

Илон Маск заявил, что украинский фронт может посыпаться, если он отключит Starlink.

Об этом он написал в соцсети Х.

"Я буквально вызвал Путина на поединок за Украину, и моя система Starlink является скелетом украинской армии. Вся их линия фронта разрушилась бы, если бы я ее выключил. Меня тошнит от того, что Украина неизбежно проиграет из-за многолетней бойни в патовой ситуации, в которой она действительно думает", – говорится в сообщении миллиардера.

Напомним, Reuters со ссылкой на три осведомленных источника писало, что США рассматривают возможность ограничения доступа Украины к спутниковому Интернету Starlink, если Киев не предоставит доступ к своим критически важным минералам.

По информации агентства, вопрос доступа к Starlink, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, поднимался во время переговоров между украинскими и американскими чиновниками.

Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента по сотрудничеству в сфере добычи минералов.

Почему Starlink так важен для Украины

Система Starlink, которой владеет компания Маска SpaceX, может предоставлять доступ к высокоскоростному Интернету в отдаленных местах.

Спутники находятся на низкой околоземной орбите примерно за 550 километров над поверхностью Земли, поэтому задержка сигнала почти незаметна — до 20 миллисекунд, в отличие от ближайших конкурентов, у которых сигнал может задерживаться на секунды.

Илон Маск начал предоставлять услуги Starlink в Украине после того, как российские войска вторглись и закрыли наземные интернет-услуги и сети мобильной связи.

Украина также использует Starlink на поле боя. Starlink не раз становился пригодным гражданскому населению, когда был единственным средством связи после недель или даже месяцев тишины.

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