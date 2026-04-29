Мэр Берегово обратился к Мадяру: что заявил о правах венгров в Украине

Петер Мадяр / © Associated Press

Мэр города Берегово Закарпатской области Золтан Бабьяк заявил, что в Украине нет никаких притеснений венгерского национального сообщества.

Об этом городской голова написал в Facebook, добавив, что сказал об этом победителю выборов в Венгрии Петеру Мадяру во время встречи.

«Ни о каких притеснениях прав национального сообщества речь не идет, ведь эти вопросы урегулированы государством и реализованы на практике. Продолжаются системная работа и диалог на всех уровнях по отдельным вопросам жизнедеятельности венгерской общины, которые требуют решения», — заверил он.

Он подчеркнул, что Киев урегулировал все проблемы — сейчас идут системная работа и диалог, а президент Украины Владимир Зеленский лично контролирует это. По словам Бабьяка, представители венгерского национального сообщества продолжают занимать руководящие должности как в местном самоуправлении, так и в органах государственной власти.

«В громаде, где проживают венгры на Закарпатье, вложены большие ресурсы для восстановления инфраструктуры… Образование и культура финансируются из государственного и местных бюджетов, что позволяет обеспечить все предусмотренные Законом образовательные услуги, в том числе для венгерского национального сообщества», — рассказал мэр.

Отношения Украины и Венгрии — последние заявления

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр планирует в начале июня приехать в Украину. Он также предложил встречу с президентом Владимиром Зеленским в Берегово, чтобы обсудить перезагрузку отношений между странами и права венгерского меньшинства.

Кроме того, политик обратился к Зеленскому с просьбой возобновить работу нефтепровода «Дружба», если он находится в подходящем состоянии. В то же время от отметил, что этот вопрос не должен становиться инструментом давления.

В свою очередь украинский лидер рассказал, как будет строить отношения с Мадяром. В частности, по его словам, Киев стремится оставить в прошлом дипломатическую напряженность и выйти на уровень «прекрасных, сильных и взаимовыгодных» связей.

Дата публикации 08:31, 29.04.26 Количество просмотров 86

