Мэр Берлина закрутил служебный роман – его призвали уйти в отставку (фото)

Бургомистра Берлина призвали уйти в отставку из-за романа с коллегой.

В немецкой столице – Берлине – разразился скандал из-за служебного романа бургомистра (городской голова — ред.) Кая Вегнера – его призвали уйти в отставку.

Об этом пишет BILD.

Известно, что 51-летний Кай Вегнер в декабре 2023 года ушел из семьи – оставив бывшую жену с двумя детьми.

Впоследствии выяснилось, что у него роман с 40-летним берлинским сенатором (министром) Катариной Гюнтер-Вюнш, отвечающей за образование в Берлине. Оба принадлежат к консервативной партии ХДС (Христианско-демократический союз – ред.).

Мэр Берлина Кай Вегнер и сенатор Катарина Гюнтер-Вюнш

Как пишет обозреватель BILD, во многих госкомпаниях Германии романтические отношения в руководстве запрещены.

Глава Ассоциации налогоплательщиков Берлина Александр Краус заявил, что вокруг Вегнера сложилась "сложная ситуация", так как "бургомистр применяет к своему партнёру иные стандарты, чем к другим сенаторам".

Лидер парламентской группы "Зелёных" в городском собрании Вернер Граф заявил о конфликте интересов из-за романа мэра Берлина Кая Вегнера.

Напомним, в Бундестаге призвали передать ВСУ ракеты Taurus для ударов о целях в РФ.

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