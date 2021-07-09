Мэр Черкасс решил заключать договоры с коммунальщиками в год вместо пяти

Новый формат трудовых отношений уже заключен с двумя новыми коммунальными предприятиями.

В Украине жилищно-коммунальные хозяйства остаются камнем преткновения в обеспечении жизнедеятельности и комфорта городов. Сейчас коммунальные предприятия работают по контракту сроком на 4-5 лет. В этот период руководители КП защищены таким документом, и в большинстве случаев это приводит к тому, что они выполняют свою работу некачественно, а страдают от этого в первую очередь жители городов. Поэтому в этом вопросе нужна кардинальная смена подхода к сотрудничеству, чтобы люди получали комфортный сервис, а КП работали ответственно.

Примером быстрых и решительных изменений в этом направлении Черкассы, где мэр города, председатель областной организации "За майбутнє" Анатолий Бондаренко разорвал договор с ООО "Новое качество", на которое неоднократно жаловались жители города. Он пошел на решительный шаг и инициировал заключение контрактов сроком на один год.

Новый формат трудовых отношений уже заключен с двумя новыми коммунальными предприятиями. До конца года планируют подписать еще с двумя.

Такое нововведение, в первую очередь, дает возможность развития конкуренции среди предприятий и в конце концов улучшит качество предоставляемых услуг для конечного потребителя. По завершении срока контракта будет проводиться тщательное оценки и представлен отчет финансово-экономической деятельности перед обществом. По результатам голосования людей определять, нужна городу сотрудничество с таким КП.

"Вынужден идти на такие меры с целью усиления контроля за работой предприятий и качеством их работы. По завершении — тщательный отчет финансово-экономической деятельности перед обществом. Если не справился с работой, будем прощаться и назначать нового руководителя. Если все хорошо и будут видны результаты — продлим контракт еще на год ", — отметил Анатолий Бондаренко.

Соответствующая инициатива мэра Черкасс Анатолия Бондаренко еще должна быть поддержана депутатами на сессии городского совета. Понятно, что ее поддержат только те, кто, вероятно, хочет иметь какой-то "интерес" от работы КП кроме качественных услуг.

Мэр Черкасс ввел эти кардинальные изменения и стал примером для других руководителей общин, а внедрение этой практики может стать полезным для жителей больших и малых городов всей Украине.

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