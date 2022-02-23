Мэр Харькова объяснил, почему введение чрезвычайного положения в Украине - это важно

Мэр Харькова объяснил, почему введение чрезвычайного положения в Украине - это важно

Введение чрезвычайного положения в Украине – это предупредительная мера, говорит Терехов.

Введение чрезвычайного положения в Украине – это предупредительная мера.

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Об этом во время совместного марафона ток-шоу "Право на власть" и программы Твой вечер на канале "1+1" заявления мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, есть полномочия органов местной власти, есть полномочия Верховной Рады, и каждый должен делать свое дело.

"Сегодня есть чрезвычайное положение, сегодня работают правоохранительные органы в чрезвычайном режиме. И это – предупредительное мероприятие. Поэтому, хочу вам сказать – я бы голосовал за ЧП, а если нет, тогда надо было поехать и быть вместе с людьми на избирательном округе", – сказал Терехов, обращаясь к народной депутатке Виктории Гриб.

Напомним, в НБУ сообщили, как будет работать банковская система во время чрезвычайного положения.

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