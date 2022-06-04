Мэр Мариуполя призвал объединиться для того, чтобы спасти заблокированных РФ жителей города

В Мариуполе – 100 тысяч населения, оставшихся в заложниках Российской Федерации.

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко призвал объединиться для спасения жителей Мариуполя, которые заблокированы врагом в городе.

Об этом пишет Укринформ.

«В Мариуполе сегодня 100 тысяч населения, оставшихся в заложниках российской федерации С середины апреля город закрыт, то есть там нет возможности выехать из города в подконтрольную часть нашего государства. Люди сидят возле своих построек и ждут, когда придет время, когда откроются стойкие «зеленые коридоры» и они спасут свои жизни. Они ждут этого. Поэтому мы и подчеркиваем, что нужно нам объединиться вокруг Мариуполя, вокруг спасения жизни наших уважаемых украинцев, наших уважаемых мариупольцев», — заявил Бойченко.

В Мариуполе с 24 февраля русские войска убили более 22 тыс. населения, и это вдвое больше, чем было убито во время оккупации города фашистами в период Второй мировой войны. Тогда погибли около 10 тыс. мариупольцев.

«Местное население погибших хоронило у своих построек, во дворах, в скверах, парках. Это создало сеть стихийных захоронений. Это создало большие братские захоронения. И сегодня прибавляется начало лета, повышение температуры. И сегодня невыносимая вонь стоит в Мариуполе…» — сказал мэр.

Жители, которые остаются в городе, «к сожалению, чувствуют эту вонь смерти, они чувствуют сегодня нерабочую канализацию, они чувствуют сегодня, к сожалению, отсутствие системы мусора».

Главная проблема в городе – это отсутствие воды.

Сегодня наши врачи говорят, что мы стоим на пороге вспышки инфекционных заболеваний. И что эта война, эти инфекции – холера или дизентерия – могут унести тысячи жизней наших уважаемых мариупольцев», — подчеркнул Бойченко.

К спасению жителей города мэр призвал приобщиться и к международным партнерам — ООН и Комитет Красного Креста.

«Поэтому мы сегодня сплачиваем весь мир, наших уважаемых международных партнеров – ООН, Красный Крест, что нужно объединиться вокруг спасения жизни местного населения, наших украинцев-мариупольцев. Которых, подчеркиваю, к сожалению, обычная террористическая организация, российская федерация держит в плену. Сегодня очень важно, чтобы весь мир знал, что такое Россия. РФ – это разрушение, это убийства и это мародерство», — резюмировал Бойченко.