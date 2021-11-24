Мэр Одессы Труханов внес за себя залог в размере 30 млн гривен

Мэр Одессы Труханов внес за себя залог в размере 30 млн гривен

Такую меру пресечения чиновнику избрал ВАКС за дело о земельных оборудках.

Мэр Одессы Геннадий Труханов внес полную сумму залога в размере 30 млн. гривен по делу по обвинениям НАБУ и САП о незаконном завладении землей территориальной громады Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, пишет Интерфакс-Украина.

Также читайте Заместителя Труханова выпустили под залог почти в 40 миллионов гривен

Срок, в течение которого Труханов должен был внести залог в 30 млн. гривен, истек еще в понедельник 22 ноября. Однако с опозданием на сутки, 23 ноября политик внес полную сумму, размер которой устанавливал ВАКС. В противном случае, Специализированная антикоррупционная прокуратура потребовала бы размещения Труханова в СИЗО.

В СМИ подозревают, что залог за мэра Одессы Геннадия Труханова мог внести один из самых богатых бизнесменов Украины Вадим Новинский.

Напомним, 6 октября Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении городскому голове Одессы Геннадию Труханову и еще 15-ти лицам, в том числе, и чиновникам одесского городского совета. Их подозревают в махинациях с землей почти на 700 миллионов гривен. В суде для Труханова прокуроры просили меру пресечения либо в виде ареста на 60 суток, либо залог более чем в 120 миллионов гривен. Однако 8 октября после 10 часов рассмотрения дела наказание так и не избрали.

Позже, 11 октября, Высший антикоррупционный суд избрал Геннадию Труханову меру пресечения в виде залога в сумме 30 млн 213 тыс. гривен.

После этого адвокаты одесского руководителя подали апелляцию с просьбой о более мягкой мере пресечения. Прокурор же, со своей стороны, просил арестовать Труханова или увеличить размер залога. В конце концов, судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда оставили без изменений меру пресечения Труханову и установили пятидневный срок уплаты залога, который закончился 22 ноября.