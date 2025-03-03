Мерц заявил, что конфликт Зеленского и Трампа был спланирован

Политик назвал инцидент в Белом доме "спровоцированной эскалацией".
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Белом доме мог быть сознательно спровоцирован с американской стороны.
Об этом сообщает Bild.
"На мой взгляд, на этой встрече в Овальном кабинете была не спонтанная реакция на слова Зеленского, а спровоцированная эскалация. Я был немного удивлен тоном разговора – он не принес никакой пользы", – высказался Мерц.
Он добавил, что такая риторика вписывается в общую линию поведения новой американской администрации в последние месяцы.
"В том, что мы сейчас наблюдали в Вашингтоне, есть определенная преемственность в цепи событий последних нескольких недель, включая появление американской делегации в Мюнхене на конференции по безопасности", — добавил немецкий политик.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа будет готова к возобновлению контактов с Украиной, но Киев должен продемонстрировать готовность заключить мир.
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