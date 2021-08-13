Меркель едет к Путину перед визитом в Украину: о чем будут говорить лидеры

Меркель едет к Путину перед визитом в Украину: о чем будут говорить лидеры

Меркель 20 августа встретится с Путиным.

Президент РФ Владимир Путин проведет 20 августа встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая 23 августа приедет в Киев. Встреча Путина и Меркель состоится в Москве.

Об этом пишет российское издание ТАСС со ссылкой на пресс-служба Путина.

Также читайте В Зеленского сообщили, задержится ли Меркель в Киеве для участия в Крымской платформе

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", — сказано в сообщении.

Напомним, что Меркель приедет в Киев накануне саммита Киевской платформы, который состоится 23 августа. В сентябре для нее заканчивается канцлерский срок, на следующих выборах она свою кандидатуру не выдвигает.

Читайте также:

Зеленский планирует обсудить с Меркель выполнения тех обязательств, которые давала Германия в случае, если Россия после запуска своего проекта "Северного потока-2" будет пытаться злоупотреблять монопольным положением.

будет пытаться злоупотреблять монопольным положением. ТСН.ua разбирался, с чем в Киев едет Ангела Меркель, о чем будет говорить с Зеленским и будет ли склонять его к уступкам Путину.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку