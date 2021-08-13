Меркель едет к Путину перед визитом в Украину: о чем будут говорить лидеры

Меркель 20 августа встретится с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин проведет 20 августа встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая 23 августа приедет в Киев. Встреча Путина и Меркель состоится в Москве.
Об этом пишет российское издание ТАСС со ссылкой на пресс-служба Путина.
"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов", — сказано в сообщении.
Напомним, что Меркель приедет в Киев накануне саммита Киевской платформы, который состоится 23 августа. В сентябре для нее заканчивается канцлерский срок, на следующих выборах она свою кандидатуру не выдвигает.
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