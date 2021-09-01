Меркель хочет до конца каденции организовать встречу "нормандской четверки" — посол Германии в Украине

Ангела Меркель в 2021 году уходит с поста канцлера.

Ангела Меркель перед тем, как уйти с должности канцлера, будет пытаться организовать встречу лидеров Украины, России, Франции и Германии в Нормандском формате по урегулированию конфликта на востоке Украины.

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Об этом Радио НВ рассказала посол Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен.

"Канцлер четко сказала во время пресс-конференции (по итогам встречи с Владимиром Зеленским 22 августа), что она до последнего дня пытается организовать встречу на высшем уровне, ведь мы видим, что когда четверо сидят, давление на Путина больше, и тогда, возможно, есть результат. Меркель хочет организовать встречу до конца ее каденции", — заявила она.

Анка Фельдгузен добавила, что Германия на каждой встрече пытается убедить президента России освободить заложников Кремля.

Напомним, 22 канцлер Германии встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда Меркель назвала РФ стороной конфликта на востоке Украины и заявила, что хочет провести встречу в "нормандской формате" на уровне президентов.

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