Меркель и Путин обсудили миграционный кризис: канцлер попросили главу Кремля повлиять на Минск

Меркель и Путин обсудили миграционный кризис: канцлер попросили главу Кремля повлиять на Минск

Действия режима Лукашенко канцлер назвала "совершенно неприемлемыми".

В среду, 10 ноября, немецкий канцлер Ангела Меркель говорила по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерального правительства Германии.

Отмечается, что во время разговора политики обсудили миграционный кризис на польско-белорусской границе. В частности, Меркель обратилась к главе Кремля с просьбой повлиять на Минск в этой ситуации. Действия режима Лукашенко канцлер назвала "совершенно неприемлемыми".

Канцлер подчеркнула, что использование мигрантов против Европейского Союза из-за белорусского режима бесчеловечно и абсолютно неприемлемо, — говорится в сообщении.

О разговоре лидеров двух стран появилась информация и на официальном сайте президента России. В сообщении говорится, что разговор инициировала немецкая сторона.

"Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена обеспокоенность гуманитарными последствиями миграционного кризиса. Президент России предложил наладить обсуждение проблем в прямых контактах представителей стран — членов Евросоюза с Минском", — сообщили в пресс-службе Путина.

Как сообщалось, уже на следующей неделе Европейский Союз может принять новые санкции против режима Лукашенко в Беларуси, которые будут направлены против около 30 физических и юридических лиц. 10 ноября 27 послов ЕС должны официально согласиться с тем, что увеличение количества мигрантов вдоль границы Беларуси с Польшей является "гибридной войной", что может служить юридической основой для введения санкций.

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