Меркель и Зеленский обсудили ситуацию на Донбассе и эскалацию на границе с РФ

Меркель и Зеленский обсудили ситуацию на Донбассе и эскалацию на границе с РФ

Также Зеленский и Меркель обсудили ситуацию с мигрантами на границе ЕС та Белоруссии.

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем провел телефонный разговор с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Главной темой беседы была ситуация, связанная с концентрацией войск России на границах с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечают в ОП, в ходе разговора Зеленский и Меркель согласились с необходимостью координации усилий международного сообщества по локализации угроз со стороны РФ и сохранению санкционной политики. Также они отметили необходимость продолжения работы в нормандском формате.

"Председатель Украинского государства проинформировал и.о. канцлера Германии о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также шаги, которые предпринимает Украина с целью достижения мира", — заверили в ОП.

Зеленский и Меркель обсудили миграционный кризис на границах стран ЕС с Беларусью. Собеседники отметили важность координации действий между Украиной и Евросоюзом для предотвращения использования миграционного кризиса с целью дестабилизации ситуации в государствах Европейского Союза и в Украине.

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