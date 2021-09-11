Меркель: Наша задача — сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту газа

Меркель: Наша задача — сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту газа

По словам канцлера, Берлин и Вашингтон исходят из того, что и после окончания срока действия нынешнего договора между Москвой и Киевом в 2024 году Украина останется транзитером российского газа.

Правительство Германии поддерживает проект Северный поток-2, но при этом планирует сохранить за Украиной статус партнера по транзиту газа.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 сентября, на пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает УНН.

"Мы действительно обсудили энергетические отношения, вопросы, связанные с Северным потоком-2. Я еще раз дала ясно понять, что нашей задачей является сохранение за Украиной статуса партнера по транзиту (газа)", — сказала она.

"На это нацелена наша договоренность с США. Мы сказали, что поддерживаем Северный поток-2", — подчеркнула канцлер.

По словам канцлера, Берлин и Вашингтон исходят из того, что и после окончания срока действия нынешнего договора между Москвой и Киевом в 2024 году Украина останется транзитером российского газа.

"Эта тема будет, безусловно, и в дальнейшем на повестке дня", — отметила Меркель, отметив, что "будущее правительство ФРГ обязано" обеспечить сохранение транзита.

Канцлер сообщила, что Берлин намерен преодолеть разногласия между Германией и Польшей по вопросу Северного потока-2.

"Это наша цель. Мы также договорились с США о том, что будем стремиться заранее иметь обязательства России о том, чтобы транзит газа через Украину был гарантирован после 2024 года. У нас есть специальный уполномоченный по этому вопросу", — отметила Меркель.

Напомним:

Строительство российского газопровода в обход Украины — "Северного потока-2" — завершено. Сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Там рассчитывают, что уже в октябре запустят трубопровод в эксплуатацию. Хотя компания-оператор, которая, собственно, его строила, говорит о конце года.

Сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Там рассчитывают, что уже в октябре запустят трубопровод в эксплуатацию. Хотя компания-оператор, которая, собственно, его строила, говорит о конце года. В свою очередь Украина хочет вынести вопрос запуска "Северного потока-2" на нормандский формат

Новости мира: завершили строительство российского газопровода "Северный поток-2"

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