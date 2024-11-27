Меркель назвала "фатальную ошибку", которую совершил Путин

Российский диктатор переоценил свои военные возможности, но решителен по поводу жестокости.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что российский диктатор Путин совершил "фатальную ошибку", когда решил напасть на Украину.

Об этом она заявила во время презентации своих мемуаров "Свобода. Воспоминания 1954-2021", информирует Укринформ.

Она заявила, что в интересах стран Запада чтобы Россия не победила в войне и чтобы Украина осталась независимой страной.

В то же время она заявила, что не следует недооценивать российского диктатора, который, как она считает, даже в условиях переоценки своих военных возможностей, решителен в вопросах жестокости.

Меркель отмечает необходимость параллельно с оказанием помощи Украине думать над дипломатическими решениями, быть готовыми к дипломатическим инициативам.

"Они должны быть хорошо проработаны, чтобы были представлены в правильный момент. Когда наступит такой момент – должна решать не одна Украина, но исключительно с теми, кто ее поддерживает… Тогда произойдет то, чего мы хотим – чтобы Россия не одержала победы, а Украина имело мирное будущее как суверенное государство", — говорится в книге.

Напомним, ранее сообщалось, что Меркель назвала "причину", почему Путин начал войну против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Ющенко рассказал, почему обижается на эксканцлера Германии.

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