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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Меркель назвала условие для окончания войны в Украине

Меркель считает важным то, что диалог с Кремлем возобновлен.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин и Ангела Меркель.

Владимир Путин и Ангела Меркель. / © Associated Press

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель одобрила возобновление диалога с Россией. Для окончания войны необходимы переговоры.

Об этом она сказала во время ток-шоу "RND vor Ort", сообщает n-tv .

Меркель назвала соглашение стран НАТО об увеличении расходов на оборону логичным и необходимым. По ее словам, следует “стать способными к миру благодаря военной силе.

Комментируя заявление министра обороны Бориса Писториуса о том, что Германия должна стать "готовой к войне", эксканцлер подчеркнула необходимость поддерживать дипломатические контакты.

"Именно так мы пережили холодную войну, и именно так мы должны пережить будущее. Хорошо, что мы снова разговариваем с Россией. Без разговоров эта война точно не закончится", - подчеркнула Меркель.

К слову, критики обвиняют Меркель в ошибочной политике по отношению к РФ в должности канцлера. В частности, ее поддержка балтийского газопровода Северный поток-2 после незаконной аннексии Крыма Россией 2014-го стала ложным сигналом для лидера Кремля Владимира Путина. Кроме того, ФРГ обязалась придерживаться целевого показателя НАТО в 2%, установленного на саммите 2014 года в Уэльсе, но он не был достигнут при ее канцлерстве.

Напомним, 1 июля президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин поговорили по телефону. Инициатива поступила из Парижа. Лидер французов и российский «фюрер» не разговаривали после того, как в 2022 году РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину.

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