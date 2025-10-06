Меркель назвала виновных в войне в Украине: в Польше и Эстонии дали жесткий ответ

Ангела Меркель / © Associated Press

Реклама

Появилась реакция Польши и Эстонии по поводу заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, обвинившей эти страны, а также Литву и Латвию в причастности к началу войны в Украине.

Реакция Польши

Резко высказался по этому поводу экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий.

«Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что она является одним из немецких политиков, наиболее вредивших Европе за последний век», написал он в соцсети Х.

Реклама

Бывший президент Польши Анджей Дуда решительно отверг заявления Меркель. Он подчеркнул, что Варшава не соучастница, а потенциальная жертва российской агрессии. Политик предостерег от любых переговоров, которые могли бы политически легитимировать Путина.

Реакция Эстонии

Также обвинения Меркель подвергли критике в эстонском парламенте. Глава комитета по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что слова Меркель «бросают тень» на ее пребывание в должности канцлера.

Что сказала Меркель

Эксканцлер Германии сказала, что Польша и страны Балтии несут ответственность за ухудшение отношений между Евросоюзом и Россией, что, в конце концов, привело к полномасштабной войне против Украины.

По словам Меркель, подписанные в 2015 году Минские соглашения обеспечили «период покоя» между 2015 и 2021 годом, дав Украине время для развития. Политика 2021 года предложила создать новый формат диалога ЕС с Путиным. Однако эту инициативу, по словам эксканцлера, заблокировали Польша и страны Балтии из-за «опасений», что ЕС не сможет выработать единую политику в отношении России. По мнению Меркель, именно этот провал способствовал эскалации, впоследствии переросшей в войну.

Реклама

«Потом я ушла с должности, и тогда началась агрессия Путина», — сказала немецкая политик.