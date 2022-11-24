Меркель объяснила, почему не смогла отговорить Путина от войны: "В политике со мной все кончено"

Она призналась в безуспешном решении и других вопросов внешней политики, связанных с Россией.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что еще за год до полномасштабного вторжения России в Украину стремилась созвать переговоры Европы с президентом РФ Владимиром Путиным, однако не увидела ни одного случая повлиять на него в конце ее срока.

Об этом Меркель рассказала в интервью Der Spiegel.

Политик рассказала, что вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном планировала провести личные разговоры с Путиным в рамках Европейского совета в 2021 году. Это было последнее лето Меркель в должности главы правительства.

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"Минские договоренности уже не работали. Летом 2021 года, после встречи президентов России и США Путина и Джо Байдена, я и президент Макрон хотели попытаться создать еще раз в рамках Европейского совета отдельный формат диалога с Путиным... Но были и отрицания, что у меня уже не было власти проводить свою политическую линию, потому что все знали: осенью того года мне придется покинуть свой пост", – рассказала экс-канцлер.

Она также вспомнила свой последний визит в Москву в августе 2021 года и сказала, что была уже бессильна повлиять на Путина, в частности от возможного вторжения в Украину.

"Ощущение было очень понятным: по поводу влияния в политике – со мной все кончено. Для Путина важна только власть", – сказала Меркель.

Кроме того, она призналась в безуспешном решении и других вопросов внешней политики, связанных с Россией.

"Несмотря на то, что мы снова и снова пробовали новые вещи, я, в конце концов, не продвинулась ни на миллиметр. Речь идет не только об Украине. О Приднестровье и Молдове, Грузии и Абхазии, Сирии и Ливии. Пришло время нового подхода", – сказала политик.

Напомним, в июне Меркель дала интервью, в котором сказала, что не может упрекнуть себя в ошибках в отношении России и Украины. Она также назвала правильным свое решение заблокировать в 2008 году приближение Украины к НАТО, чтобы не провоцировать Москву.

Меркель также допустила связь между ее отставкой и решением Путина вторгнуться в Украину.

В сентябре экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что готов вместе с Меркель стать посредником в переговорах с Путиным по поводу войны в Украине. Однако в Офисе президента отвергли такое предложение.

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