Меркель перед встречей с Зеленским заедет в Россию к Путину

Меркель перед встречей с Зеленским заедет в Россию к Путину

20 августа канцлер посетит Россию, а 22 августа уже будет в Украине, где встретится с Зеленским.

Канцлер Германии Ангела Меркель, перед тем, как приехать в Украину, посетит Россию. Ее встреча с Владимиром Путиным состоится 20 августа — за 2 дня до саммита с Владимиром Зеленским.

Об этом в пятницу сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает "Интерфакс-Украина".

"Канцлер в пятницу посетит Москву, а в воскресенье — Киев", — сказал Зайберт в Берлине, отметив, что Меркель встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Совершенно очевидно, что она встретится с президентом", — сказал он, отвечая на вопросы прессы.

Зайберт добавил, что пока не может сообщить других подробностей программы визита.

Напомним:

Меркель приедет в Киев накануне саммита Киевской платформы, который состоится 23 августа. В сентябре для нее заканчивается канцлерский срок, на следующих выборах она свою кандидатуру не выдвигает.

В сентябре для нее заканчивается канцлерский срок, на следующих выборах она свою кандидатуру не выдвигает. Зеленский планирует обсудить с Меркель выполнения тех обязательств, которые давала Германия в случае, если Россия после запуска своего проекту "Северного потока-2" будет пытаться злоупотреблять монопольным положением.

будет пытаться злоупотреблять монопольным положением. ТСН.ua разбирался, с чем в Киев едет Ангела Меркель, о чем будет говорить с Зеленским и будет ли склонять его к уступкам Путину.

Новости мира: Ангела Меркель встретится с Зеленским в Киеве

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