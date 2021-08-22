Меркель получила от Зеленского орден Свободы: за что вручают и у кого он уже есть

Истекает каденция канцлера Германии в должности.
Во время визита в Киев 22 августа канцлер Германии Ангела Меркель получила от президента Украины Владимира Зеленского орден Свободы. Это — высшая государственная награда, которая вручается за утверждение суверенитета Украины — украинцам, иностранцам и лицам без гражданства.
Зеленский поблагодарил Меркель за поддержку Украины в ключевых вопросах. А орден вручил в знак благодарности за многолетнюю поддержку нашего государства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"В сентябре Германия будет выбирать нового канцлера. Лично я убежден, что госпожа Меркель останется активным участником политической жизни Германии и Европы. Но знайте, что в любом случае, в любом статусе и в любое время вы всегда есть и будете желанным гостем в Украине. Спасибо", — сказал Зеленский.
Кто получал орден Свободы:
- первый президент Украины Леонид Кравчук;
- президент США Джо Байден;
- Вселенский патриарх Варфоломей;
- бывший президент Франции Франуса Олланд;
- бывший президент Литвы Даля Грибаускайте;
- лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев;
- музыкант Святослав Вакарчук;
- политзаключенный Мирослав Симчич;
- один из авторов Конституции Украины Михаил Сирота (посмертно);
- американский финансист и меценат Джордж Сорос;
- сенатор-республиканец Джон Маккейн.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что Россия является участницей конфликта на Донбассе. Также Меркель поддержала позицию Украины относительно отказа вести прямые переговоры с боевиками.