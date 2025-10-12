Ангела Меркель и Путин / © Associated Press

Новые данные о роли Германии в подготовке российской армии к современным конфликтам вызывают серьезные вопросы влияния политики Берлина на безопасность Восточной Европы накануне вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает издание Spiegel.

По информации журналистов, бывший канцлер Германии Ангела Меркель фактически способствовала укреплению российской армии перед агрессией 2014 года.

Оборонный концерн Rheinmetall при поддержке правительства Меркель разрабатывал симуляторы, программное обеспечение и оборудование для российских военных, рассчитывая получить контракт на сумму около 1 миллиарда евро.

Речь шла о разработке сети учебных центров в России по эталону германского полигона Альтмарк, где военные тренировались в ведении современных боевых действий. Целью этих проектов было повышение эффективности русских войск и усовершенствование их тактики.

Spiegel отмечает, что решение Германии в то время базировалось на убеждении, что сотрудничество с Москвой будет якобы способствовать стабильности в регионе. Впрочем, на практике такая политика помогла Кремлю усилить военный потенциал перед нападением на Украину.

Напомним, что во время саммита НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года Украине и Грузии было отказано в присоединении к Плану действий по членству в Альянсе. Этому решению, по данным журналистов, в значительной степени способствовала позиция Меркеля.

Уже через несколько месяцев после саммита Москва начала военные действия против Грузии, а затем подготовилась к вторжению в Украину.

