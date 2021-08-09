Меркель приедет в Киев на переговоры с Зеленским: когда и какие темы беседы

Меркель приедет в Киев на переговоры с Зеленским: когда и какие темы беседы

Меркель и Зеленский обсудят ряд вопросов.

Немецкий канцлер Ангела Меркель приедет в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским уже в этом месяце. Предварительной датой визита Меркель называют 22 августа.

Об этом заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров в своем Facebook.

По словам пресс-секретаря Зеленского, политики во время рабочей встречи обсудят безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные темы.

"Федеральная канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа. Темы переговоров: безопасность, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы", — сообщил он.

Заметим, что Меркель приедет в Киев накануне саммита Киевской платформы, который состоится 23 августа.

Напомним, 12 июля в Берлине немецкий канцлер Ангела Меркель встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским. О чем говорили лидеры стран и какие итоги двухдневного визита в немецкой столице, читайте здесь.

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