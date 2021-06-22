Меркель пригласила Зеленского в Берлин, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе

Владимир Зеленский и Ангела Меркель обменялись приглашениями о визитах.
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель по случаю Дня скорби и почтения памяти жертв войны в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Стороны подчеркнули важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории нашего государства и сохранение памяти о человеческих жертвах.
"Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", — сказал Зеленский.
Зеленский подтвердил приглашение Меркель посетить Украину для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости.
В свою очередь канцлер Германии пригласила президента Украины осуществить в ближайшее время визит в Берлин. Меркель хочет с глазу на глаз обсудить ряд вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.
Напомним, что Ангела Меркель привилась препаратом Moderna после первой дозы AstraZeneca.