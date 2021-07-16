Меркель пригрозила России "активными действиями" в случае отказа от транзита газа через Украину: заявление

Меркель пригрозила России "активными действиями" в случае отказа от транзита газа через Украину: заявление

Меркель рассказала, как отреагирует Германия, если Кремль остановит транзит газа через Украину после достройки "Северного потока-2".

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о наличии "ряда инструментов" против России в случае ее отказа транспортировать газ через Украину.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что во время совместного брифинга канцлера ФРГ и президента США Джо Байдена, журналист Андреас Кинаст спросил, какой будет реакция Германии в случае, если РФ нарушит свои обязательства, в частности, прервет транзит газа через Украину.

Также читайте Путин заявил, что Россия выполнит все обязательства по транзиту газа через Украину

В ответ Меркель отметила, что "Германия и вся Европейская комиссия" обсуждали с Москвой и Киевом соглашение, гарантирующие транзит газа через территорию Украины до 2023 года.

Она указала на то, что после завершения договора РФ должна продолжить поставлять газ в Европу через Украину, пообещав "активно действовать, если Россия не будет уважать право Украины как транзитной страны".

"Если этого не произойдет, в нашем распоряжении будет ряд инструментов, не только со стороны немецкой стороны, но и со стороны Европы", — высказалась Меркель.

По ее словам, ранее введенные против РФ санкции из-за аннексии Крыма и нарушения Минских договоренностей показали, что "эти инструменты есть в нашем распоряжении".



"У нас есть возможности реагировать. Мы поддерживаем контакт с нашими европейскими друзьями по этому поводу. Но если это произойдет — я надеюсь, нам никогда не придется принимать этих решений — вы тогда увидите, что мы сделаем", — добавила канцлер ФРГ.

ТСН.ua проанализировал пять возможных сценариев развития событий для Украины после достройки "Северного потока-2". Читайте об этом по ссылке.

Новости мира: Украина должна сохранить статус транзитёра газа - Меркель после встречи с Зеленским

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку